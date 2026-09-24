Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı!

Son dakika... Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı!

24.09.2026 09:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada "Müvekkilimiz, İstanbul (Çağlayan) Adliyesi’ne intikal ettirilmiştir. Gün içerisinde Silivri kampüsündeki mahkeme huzurunda ifadesini vermesi beklenmektedir" denildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak,İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

BOLAK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sinan Bolat'ın avukatı Naim Karakaya, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Mithat Sinan Bolak, hakkında devam eden hukuki süreç kapsamında mahkemedeki ifadesi için bugün ilk uçakla Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’ye girişinin ardından mevcut prosedür çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirilen müvekkilimiz, istanbul(Çağlayan) Adliyesi’ne intikal ettirilmiştir. Buradaki usuli işlemlerin tamamlanmasının ardından, gün içerisinde Silivri kampüsündeki mahkeme huzurunda ifadesini vermesi beklenmektedir.

Müvekkilimiz, sürecin başından bu yana hukuki sürecin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir. Gelişmeler doğrultusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Öte yandan Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.

İlgili Konular: #gözaltı #Ümit Boyner #İBB Davası

İlgili Haberler

İBB davasında yeni gelişme... Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı: Açıklama geldi
İBB davasında yeni gelişme... Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı: Açıklama geldi İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, yaptığı açıklamada yargı sürecinden kaçınmadığını belirterek, “En kısa zamanda ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım” dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 85. gün... İmamoğlu öğleden sonra 'makam aracı' davasına gidecek
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 85. gün... İmamoğlu öğleden sonra 'makam aracı' davasına gidecek Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, 85'inci gününde devam ediyor. Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri aktarıyor.
Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... İBB davasında 86. gün sona erdi: İmamoğlu'ndan 50 milyon TL'lik 'kamu zararı' tepkisi
Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... İBB davasında 86. gün sona erdi: İmamoğlu'ndan 50 milyon TL'lik 'kamu zararı' tepkisi Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, 86’ncı gününde devam etti. UYAP'la ilgili yaşanan bir sorundan dolayı duruşma bugün erken sona erdi.