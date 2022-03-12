Son Dakika... Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı; Trafik durduruldu
Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü'nün dün bağlantı noktalarında bağlantı noktalarında ayrılma yaşanmıştı. Aynı sorun bugün bir kez daha yaşandı, köprü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.
1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü, bugün yeniden ayrıldı.
İETT'DEN AÇIKLAMA
Köprü trafiğe kapatılırken İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), "Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir" açıklamasını yaptı.
#iett79t— İETT Destek (@iettdestek) March 12, 2022
Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir.
NE OLMUŞTU?
Atatürk Köprüsü'nde dün bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapanmıştı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle derz ayrılması yaşanmış olabileceği bildirilirken çalışmalar sırasında köprünün ayrılan kısmının bulunduğu dev duba römorkörlerle çekilerek açılmıştı. Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açılmıştı.
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