Son Dakika... Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı; Trafik durduruldu

12 Mart 2022 Cumartesi, 13:56

1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü, bugün yeniden ayrıldı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

Köprü trafiğe kapatılırken İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), "Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir" açıklamasını yaptı.

#iett79t

Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir. — İETT Destek (@iettdestek) March 12, 2022

NE OLMUŞTU?

Atatürk Köprüsü'nde dün bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapanmıştı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle derz ayrılması yaşanmış olabileceği bildirilirken çalışmalar sırasında köprünün ayrılan kısmının bulunduğu dev duba römorkörlerle çekilerek açılmıştı. Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açılmıştı.