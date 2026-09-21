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Son Dakika... Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Son Dakika... Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

21.09.2026 14:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye’ye döndü. İş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu ve dönerek ifade vereceğini açıklayan Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

“EN KISA SÜREDE DÖNÜP İFADE VERECEĞİM” DEMİŞTİ

Saraçoğlu, operasyonun ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceden planlanan iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtmişti.

Hakkındaki gözaltı kararına ilişkin Türkiye’ye döneceğini açıklayan Saraçoğlu, en kısa sürede ifade vereceğini bildirmişti.

Türkiye’ye dönen Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda ekipler tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen, rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), eski milli futbolcu Hasan Şaş ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler sağlık kontrolü ve gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

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