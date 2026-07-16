Son Dakika... Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'tan açıklama!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Yalçıntaş, hakkında çıkan haberlerde yer alan iddialara yanıt verirken, evinde yasaklı madde bulunmadığını ifade etti.

"AYRINTILI AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAYACAK"

Yalçıntaş, devam eden hukuki süreç nedeniyle ayrıntılı açıklama yapmayacağını belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır."

"HASSAS TERAZİ MUTFAK TERAZİSİDİR"

Yalçıntaş, bazı haberlerde yer alan iddiaları da reddederek, evinde bulunan hassas terazinin uyuşturucuyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Yalçıntaş, "Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir" dedi.

"YARGI SÜRECİNE GÜVENİM TAM"

Açıklamasının sonunda yargıya güvendiğini vurgulayan Yalçıntaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, işletmeci ve iş insanı olarak tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan ve Volkan Büyükhanlı yer alıyor.

Soruşturma sürüyor.