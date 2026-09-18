Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen dahil çok sayıda isim gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş ile rapçi Seyfullah Sağır (Sefo)'ında olduğu 18 isim gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

*Aras Bulut İynemli

*Melis Sezen

*Nilperi Şahinkaya

*Melisa Şenolsun

*Afra Saraçoğlu

*Seyfullah Sağır – Sefo

*Hande Demir

*Hasan Şaş

*Melis İşiten

*Yağız Sabuncuoğlu

*Yeliz Yeşilçimen

*Aydan Osmanlı

*Anıl Durmuş

*Muhammet Kahyaoğlu

*Aytaç Kart

*Sayat Zurnacı

*Eyüpcan Pırlanta

*Rıfat Atlı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."