Son Dakika... Ünlülere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu: şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy da aralarında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplum kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında şu isimlerin bulunduğu öğrenildi:

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık.