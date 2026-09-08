Son dakika... Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti: YENİ Partili Özgür Çelik, meclis üyelerine yönelik tehditleri tek tek sıraladı!

Üsküdar Belediyesi'nin bugün yeniden yapılan başkan vekili seçiminde AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİ SAVCI TUTUKLAMAYLA TEHDİT ETTİ..."

AKP'ye geçen CHP'li meclis üyelerinin tehdit edildiğini iddia eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı. Üsküdar'da seçimi AK Parti kazanmadı. Seçimi kartal Adliyesi'ndeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı. Neler yaşandı Üsküdar'da? Bugüne kadar ne yaşandı, bugün ne yaşandı? Sinem Dedetaş tutuklandı 5 Ağustos'ta burada bir seçim gerçekleşti. Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan seçildi. Sonrasında yargı eliyle hukuksuz bir biçimde seçimi iptal ettiler.

Peki, ilk operasyonun gerçekleştiği günden bugüne kadar, birinci başkanvekili seçimine kadar neler yaşandı. Meclis üyelerimizi yargı baskısı altına aldılar. 2 meclis üyemiz tutuklandı ve 4 üyemiz tutuklandı. Bunlardan bir tanesi Ahmet Başbaydar. Birinci seçimde üçüncü ve dördüncü tur arası, söz verdikleri aşamada ben AK Parti'ye oy verdim yine oy vereceğim. Çünkü benim oğlum terör örgütünden ceza aldı, benim oğlumu geri getirme sözü verdiler. AK Parti ve onun yargı kolları, Üsküdar Belediyesi seçiminde bir kişi onlara oy versin diye, İngiltere'den 15 yıldır Türkiye'ye dönemeyen bir kişiyi Türkiye'ye getirme sözü vermiştir. İkinci kişi Hüseyin Kazan. Burada iddialar var. Diyorlar ki, Hüseyin Kazan'ın oğlu birinci seçimden kısa bir süre önce cezaevindeydi, oy vermesi koşuluyla tahliye edildi.

Üçüncü kişi Ayhan Aydın, kendisi rozeti taktıktan sonra, kendisi hüngür hüngür ağlayarak, beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli bunlara kim bakacak, vicdanım razı değil, ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diyerek teslim oldum dedi. Bu uygulamayı gerçekleştirenlere sesleniyorum, sizler engelli çocuğu olan bir insanı baskıyla teslim aldınız.

"2 MECLİS ÜYESİ DAHA HALKIN İRADESİNE İHANET ETTİ"

Siz insanlık onurunu ayaklar altına aldınız. Tahsin Usta... 500 bin dolar diye iddia edenler var. Parayla makam teklifiyle teslim olduğunu söyleyenler var. Birisinin Afrika'dan kardeşi geldi bu işi yapma diye uyarmaya çalıştı. Bu insanlar 4 gün boyunca şehir dışında kampta tutuldu. İşin içerisinde savcılar, vali, devletin polisleri var.

2 Meclis üyesi daha halkın iradesine ihanet etti. Bir tanesi Onur Bayav. Ne tesadüf ki Onur Bayav'ın patronunun da savcılığa çağrıldığı ve tehdit edildiği şu anda meclis üyeleri içerisinde konuşuluyor. Bugün burada valilik binayı 360 derecelik bariyerlerle abluka altına aldı. Gazeteciler belediyeye alınmadı. İstanbul Valisi seçimi erken saate koyarak AKP'ye avantaj sağlamaya çalıştı.

Sırf ben içeriye girmeyeyim diye, şöyle bir yazı yayınladı Davut Gül. Grubu olmayan partiler binadan içeriye giremez. Biz de grup kurduk dilekçeyi valiliğe gönderdik sonra bir yazı daha yayınlandı. Hiçbir partinin başkanı, temsilcisi içeri giremez. Ben önce Kartal Adliyesi'nde bu uygulamayı gerçekleştiren savcılara şöyle demek isterim. Siz bugün adalete olan güveni yerle bir ettiniz. Kartal Adliyesi'ndeki savcılık odalarını seçim ofisine çevirdiniz. Üsküdar'daki seçmenlerin hakkı size helal değildir. 19 Meclis üyemiz türlü tehditlere boyun eğmedi. O üyelerimize teşekkür ederim."