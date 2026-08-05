Son Dakika... Üsküdar Belediyesi'nde seçim sonucu açıklandı: Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya seçildi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkanvekili seçimi yapıldı.

Belediye meclisinde CHP'nin 27, AKP ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AKP'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.

4. TUR SONUÇLARI BELLİ OLDU: BELEDİYE CHP'DE KALDI

İtirazlar değerlendirildi.

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 22 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy

Bu sonuçlara göre Üsküdar Belediyesi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

OYLARIN YARISINA İTİRAZ EDİLDİ

Dördüncü tur oylamasında oyların yarısına itiraz edildi.

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 16 oy (İtiraz edilmeyen)

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 8 oy (İtiraz edilmeyen)

11 tane Dündar Ziya Gültekin adına itiraz edilen oy kullanıldı. 9 tane Sibel Tan Çetinkaya adına itiraz edilen oy kullanıldı. İtirazlar değerlendiriliyor.

AKP'nin itirazda bulunduğu bir oy pusulası.

Son karar itirazlar sonucu belli olacak.

3. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 21 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy

AKP tarafının itirazları sonucu 'geçersiz oy' tartışması çıktı. Bu turda 5 oy geçersiz sayıldı, seçimde dördüncü tura geçiliyor.

2. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy yine geçersiz sayıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

1. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış; İstanbul Valiliği ise bugün için seçim tarihi açıklamıştı.

Dedetaş cezaevinden yaptığı açıklamada, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" ifadelerini kullanmıştı.