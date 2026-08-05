Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Üsküdar Belediyesi'nde seçim sonucu açıklandı: Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya seçildi

Son Dakika... Üsküdar Belediyesi'nde seçim sonucu açıklandı: Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya seçildi

5.08.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Üsküdar Belediyesi'nde seçim sonucu açıklandı: Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya seçildi

Son dakika haberi... Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. AKP ve CHP'nin adayının yarıştığı seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yeni başkanvekili oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkanvekili seçimi yapıldı.

Belediye meclisinde CHP'nin 27, AKP ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AKP'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.

Image

4. TUR SONUÇLARI BELLİ OLDU: BELEDİYE CHP'DE KALDI

İtirazlar değerlendirildi.

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 22 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy 

Bu sonuçlara göre Üsküdar Belediyesi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

OYLARIN YARISINA İTİRAZ EDİLDİ

Dördüncü tur oylamasında oyların yarısına itiraz edildi.

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 16 oy (İtiraz edilmeyen)

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 8 oy (İtiraz edilmeyen)

11 tane Dündar Ziya Gültekin adına itiraz edilen oy kullanıldı. 9 tane Sibel Tan Çetinkaya adına itiraz edilen oy kullanıldı. İtirazlar değerlendiriliyor.

Image

AKP'nin itirazda bulunduğu bir oy pusulası.

Son karar itirazlar sonucu belli olacak.

Image

3. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 21 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy

AKP tarafının itirazları sonucu 'geçersiz oy' tartışması çıktı. Bu turda 5 oy geçersiz sayıldı, seçimde dördüncü tura geçiliyor.

Image

2. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy yine geçersiz sayıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

1. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış; İstanbul Valiliği ise bugün için seçim tarihi açıklamıştı.

Dedetaş cezaevinden yaptığı açıklamada, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Seçim #Üsküdar

İlgili Haberler

Üsküdar Belediyesi binasına Sinem Dedetaş'ın o sözleri asıldı: 'Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek'
Üsküdar Belediyesi binasına Sinem Dedetaş'ın o sözleri asıldı: 'Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek' Üsküdar Belediyesi binasına geçen cuma tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.
Ümit Özdağ, Sinem Dedetaş ve Oğuzhan Uğur'u cezaevinde ziyaret etti
Ümit Özdağ, Sinem Dedetaş ve Oğuzhan Uğur'u cezaevinde ziyaret etti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur’u tutuklu bulundukları Çorlu Karatepe Cezaevi’nde ziyaret etti. Özdağ, Dedetaş'ın, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" dediğini aktardı.
Üsküdar Belediye binasına asılan Sinem Dedetaş posteri indirildi
Üsküdar Belediye binasına asılan Sinem Dedetaş posteri indirildi Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye binasına asılan posteri ile "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözlerinin bulunduğu afiş gece yarısı indirildi. Üsküdar Belediye Meclisi bugün, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçecek.