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Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

29.07.2026 07:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
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Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Açıklamada, "yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği" ileri sürüldü.

Ayrıca başsavcılık açıklamasında, "Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği" iddia edildi.

Öte yandan soruşturmada, "müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği" ileri sürüldü.

İLK OPERASYON NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI!

Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’ye yönelik ilk operasyonda 11 Nisan tarihinde aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 9 kişi, 18 Mayıs'ta da 7 kişi hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verilmişti. 

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