Son dakika... Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, yaşamını yitirdi.

AİLESİ DUYURDU

Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu.

Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" denildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ YAPIMDA ROL ALDI

92 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı.

Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.