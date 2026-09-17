Son Dakika... Usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de bilinen usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in beyin kanseri tedavisi görüyordu.

Film-San Vakfı'nın usta sanatçının hastalığının 4. evresinde olduğunu duyurmuştu.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı. Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.