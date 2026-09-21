Son dakika... 'Usulsüz vatandaşlık' soruşturmasında 2. dalga: 30 şirkete kayyım, 72 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırılması soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu bu sabah duyurdu.

Gürlek, açıklamasında vatandaşlık hukukunu istismar eden ve kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağladığı değerlendirilen yapılara yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İLK OPERASYONDA 687 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İNCELENDİ

Soruşturmanın ilk dalgasında “Babacan İnşaat” bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını belirten Gürlek, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının tespit edildiğini aktardı.

Bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiğini kaydeden Gürlek, söz konusu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari sürecin başlatıldığını bildirdi. İlk operasyon kapsamında daha önce 72 şüphelinin gözaltına alındığı ve şirketlere kayyum atandığı açıklanmıştı.

ÜÇ ŞİRKET MERCEK ALTINDA

İkinci dalgada ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelemeye alındı.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar incelendi ve bunlardan 274'ünün muvazaalı olduğu tespit edildi.

Söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi.

3,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM: 72 GÖZALTI

İncelemelerde, toplam 3,5 milyar lirayı aşan tutardaki işlemlerin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 72'si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

30 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı.

Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyım atanması kararlaştırıldı.

Gürlek, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari sürecin de başlatıldığını açıkladı.

“HUKUKUN BÜTÜN İMKÂNLARI KULLANILACAK”

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında kamu zararının ortaya çıkarılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izinin sürülmesi amacıyla hukuki süreçlerin sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, vatandaşlık hukukunun korunması için “hukukun bütün imkânlarının kararlılıkla kullanılacağını” ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız… https://t.co/4FBGeeWlRj — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Gürlek'in açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da soruşturmaya dair açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiş olup, yapılan incelemelerde; Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenmek suretiyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aykırı biçimde işlem tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edilmiştir.

Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ile eylem yöntemi ortaya çıkarılmış; suçta kullanılan paravan şirketler belirlenmiştir.

Yapılan tespitlere göre usulsüz işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72.250.000 dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme/ Üye Olma, Göçmen Kaçakçılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik suçları kapsamında 21.09.2026 tarihinde 88 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup; 70 Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilere ait 78 ikamet adresinde ve şirketlerde arama yapılmış, arama neticesinde;

Şüphelilere ait dijital materyallere,

2011 taşınmaza,

İstanbul ili Bağcılar ilçesinde ilçesinde bulunan 1 otele,

86 motorlu araca,

2 yat

42 banka hesabına

30 anonim şirkete el konulmuş ve şirketlere kayyum atanmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."