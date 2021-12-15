Son dakika: Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:35

En çok vaka sayısı artan iller açıklandı. Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Bakan Koca açıklamasında, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" dedi.