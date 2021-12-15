Son dakika: Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.
En çok vaka sayısı artan iller açıklandı. Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
Bakan Koca açıklamasında, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" dedi.
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