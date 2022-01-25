Son dakika| Vali açıkladı: İstanbul'a girişler açıldı
Son dakika| İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a girişlerin açıldığını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.
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