Son dakika| Vali açıkladı: İstanbul'a girişler açıldı

Son dakika| İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a girişlerin açıldığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 16:08
Son dakika| Vali açıkladı: İstanbul'a girişler açıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

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