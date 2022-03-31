Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete net zammın yapıldığını, ek zammın gündemde olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 14:51
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete net zammın yapıldığını, ek zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Bilgin'in açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım"



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