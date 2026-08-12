Son dakika... Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında bir uçak henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerine hareket etti.

Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yalova’da F-16 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda düştüğü kazaya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Saat 15.00 sıralarında, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının, Yalova 18’inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında, Mimar Sinan Caddesi, Mantar Sokak, Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova mevkiinde düşerek kaza-kırıma uğraması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanmış olup, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” denildi.