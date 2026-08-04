Son Dakika... YAŞ kararları açıklandı: 25 general ve amiral terfi etti, Hava Kuvvetleri Komutanı değişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararlar İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik durumları karara bağlandı.

25 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Ayrıca 69 albayın general ve amiralliğe terfi ettirilmesine karar verildi.

Şûra kararları kapsamında 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

63 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

YAŞ kararlarına göre 2 general, yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026’dan itibaren emekliye ayrılacak.

61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

MAÇ SIRASINDA F-16 UÇURMUŞTU: EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Nisan ayında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum çevresinde helikopter ve F-16 uçurduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri merkez karargâhına çekilen tümgeneral Mete Kuş da, Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliye sevk edildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesine karar verildi.

Kadıoğlu’nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

TATLIOĞLU’NUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde halen 328 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334’e yükseleceği açıklandı.

ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Erdoğan Gür, orgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi ettirildi.

18 TUĞGENERAL VE TUĞAMİRAL TERFİ ETTİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe terfi ettirildi.

İletişim Başkanlığı açıklamasında, terfi eden ve görev süresi uzatılan personelin yeni görevlerinin Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ailelerine hayırlı olması dilenirken, emekliye ayrılan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.