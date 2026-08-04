Son Dakika... YENİ Parti'den ilk açık grup toplantısı: Genel Başkan Özgür Özel kürsüde

YENİ Parti ilk açık Meclis Grup Toplantısı'nı bugün gerçekleştiriyor.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen toplantı için resmi başvuru dün Meclis Başkanlığı'na iletildi. Partinin ilk açık grup toplantısı büyük salonda yapılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

Saat 11.30 itibarıyla YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin grup salonuna geldi. Özel ardından alkışlarla kürsüye çıktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri milletimizle birlikte kurulan, büyüyen YENİ Partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Bizler yenilgiyi bilmeyen, alışmayan, kazanan ve kazanmaya söz veren kadrolarız. Bir sivil darbenin hedefi olmuş ama teslim olmamış, Kuvayi Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriz.

Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedik. Millet 'yol açın' dediğinde; bu talimattan sonra bu yolu açmayı görev bildik. Milletin talimatı ile, milletin vekilleri ile YENİ Partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır. Ortak geleceğimizi birlikte kurmaktır. Çünkü biz YENİ Parti'yi 'Bir partimiz olsun' diye kurmadık. Biz YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

Bu yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür. Millet istediği için kurduk, millet 'Yeni' olsun dedi, adını kendi koydu. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Adını da bütçesini de millet belirlemiştir. Bu millete karşı tam sorumluluk ve tam hesap verme vardır. Bu parti millete rağmen değil milletle birlikte kurulmuştur. Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir.

"BU PARTİNİN KAPILARI DEMOKRATLARA SONUNA KADAR AÇIK"

Bu partinin kapıları vatanını milletini seven, demokrasiye adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. YENİ Parti, millete tepeden bakan siyasetçilerin partisi değildir. Milleti dinleyen siyaset anlayışının partisidir. Bunları yapabilmek için bu ülkeye ne vaadediyorsak onu önce kendi evimizde kurmayı temel prensibimiz olarak belirledik. Siyasette katılımcılığı, adaleti önce kendi partinizde sağlayacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur.

Bu ilk toplantıda YENİ Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Bu iktidarı hep birlikte yendiğimizde Türkiye örneğini, bu yeni nesil siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak, sizin için benim için bundan sonra sadece an meselesidir, sandığa ulaşma meselesidir.

"YENİ BİR ÖRGÜTLENME ÜZERİNE ÇALIŞTIK"

Demokrasi sadece sandığa gidip oy verme değildir, belki de siyasetin unuttuğu şey de budur. Biz insanlarımızın farklılıklarından güç alan ama onları ortak bir gelecek hayalinde buluşturan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra YENİ Parti'den sonra Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar için bir kazanıma sahip olacak. YENİ Parti, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap vermek üzerine kuruludur. Demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme üzerine çalıştık ve milletimize arz ediyoruz.

Herkesin birbirine eşit yepyeni üyelerimiz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclisinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modeli kuruyoruz. Örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık sizlerin üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması siyasetin de orada kurulması, tartışılması, yönetilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin politikalarımızı belirleyeceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir. Komisyonlarımız, kurullarımız yeni gelen her bir üyemizin yetkinliğine göre onları kapsayan onları çalıştıran onların çalışmalarına destek veren ve siyasetin gücünü onlardan alan dinamik yapılar olarak siyaset sahasının asıl unsurları olacaktır.

"ÜYELER GENEL BAŞKANI SEÇECEK"

Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanunun gereğini yerine getirmek için teknik olarak kalacak. YENİ Partimizde her bir üye genel başkanı doğrudan seçecek. İktidar değiştirmek yerine kendini sadece muhalefeti uygun görenlere YENİ Parti'yi izlemeye davet ediyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

GRUP YÖNETİMİ BELİRLENMİŞTİ

YENİ Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını 28 Temmuz'da gerçekleştirmişti. Toplantıda, YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve TBMM Grup Yönetimi belirlenmişti.

Toplantıda alınan kararlara göre; YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olmuştu.

YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşmuştu:

Burhanettin Bulut

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Seyit Torun

Özgür Karabat

YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı olmuştu.