Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: 7 ölü, 22 yaralı
Son dakika haberi... Sarıkamış'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu.
Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.
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