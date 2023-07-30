Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:15

Güncelleme: 30.07.2023 - 09:31

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.