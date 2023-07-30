Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı
Son dakika haberi... Sarıkamış'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.
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