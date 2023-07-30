Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Son dakika haberi... Sarıkamış'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:15
Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı
Abone Ol google-news

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.


En Çok Okunan Haberler