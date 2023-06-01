Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:40

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:50

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ikinci turun kesin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Yener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"*İkinci tur oylama sonuçları Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmıştır.

*Toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı, katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

*Bu sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy oranına ulaştığı; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüştür."