Son dakika:İstanbul kara teslim: Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar!

11 Mart 2022 Cuma, 08:00

İstanbul iki yakasında da gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'a TIR ve kamyon girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. İstanbul'daki TIR ve kamyonların ise trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

İstanbul Valisi son olarak Esenler, Harem ve kentin diğer noktalarında bulunan cep otogarlarından otobüs çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.