Son depremler! 11 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:10
Son depremler! 11 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

11 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:48:21    -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                

07:12:03    -.-  1.6  -.-   IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM)               

06:56:05   -.-  1.9  -.-   AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY)              

06:21:48   -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)             

06:05:54  -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                   

05:07:26     -.-  1.7  -.-   ARSIN (TRABZON)                           

04:54:18  -.-  2.6  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)              

04:49:21   -.-  1.9  -.-   SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)              

04:48:28  -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                

03:21:01   -.-  1.2  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                      

03:04:23    -.-  0.9  -.-   KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR)                  

01:53:35    -.-  1.9  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                         

01:42:27     -.-  1.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                     

01:11:59  -.-  2.2  -.-   ADAKOY-OVACIK (TUNCELI)                   

01:07:05     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                

01:05:40   -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

00:59:31   -.-  1.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                      

00:28:26  -.-  1.7  -.-   DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)                    


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