Son depremler! 11 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:10

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

11 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:48:21 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

07:12:03 -.- 1.6 -.- IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM)

06:56:05 -.- 1.9 -.- AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY)

06:21:48 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:05:54 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

05:07:26 -.- 1.7 -.- ARSIN (TRABZON)

04:54:18 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04:49:21 -.- 1.9 -.- SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)

04:48:28 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN

03:21:01 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

03:04:23 -.- 0.9 -.- KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR)

01:53:35 -.- 1.9 -.- GERMENCIK (AYDIN)

01:42:27 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

01:11:59 -.- 2.2 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI)

01:07:05 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

01:05:40 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:59:31 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

00:28:26 -.- 1.7 -.- DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)