Son depremler! 15 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:21
Son depremler! 15 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

15 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:51:46   -.-  1.2  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)       

07:30:09   -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

07:22:36   -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                 

07:08:16   -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                         

07:03:04    -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                        

06:21:37    -.-  1.5  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                              

06:20:30    -.-  3.8  -.-   MUDANYA (BURSA)                                 

06:18:55   -.-  2.2  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                            

06:18:01   -.-  2.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                            

05:44:04   -.-  1.2  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                       

05:30:32  -.-  1.4  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)               

05:30:05    -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

05:20:07   -.-  1.4  -.-   YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                  

05:13:21   -.-  1.2  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:00:20   -.-  2.3  -.-   CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS)                    

04:43:48   -.-  1.5  -.-   MUSLUGUME-KALE (DENIZLI)                        

04:27:18   -.-  1.6  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

03:27:28   -.-  1.4  -.-   HOROZDERE-HIZAN (BITLIS)                        

03:04:20   -.-  1.4  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                          

02:58:50   -.-  1.5  -.-   COMLEKCILER-(BOLU)                              

02:52:19    -.-  1.2  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                      

02:34:13   -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

02:27:59    -.-  2.2  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                          

02:26:10   -.-  2.9  -.-   DOGU AKDENIZ                                    

01:54:55  -.-  1.1  -.-   ELDIREK-FETHIYE (MUGLA)                         

01:51:44   -.-  1.9  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                       

01:33:27   -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

01:20:22      -.-  1.5  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                    

00:28:20    -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                         

00:24:10    -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                           

00:21:41   -.-  2.5  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                          


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri son deprem haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!
Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'den hissedilen Suriye depremine ilişkin açıklama: 'Bekliyorduk'

Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'den hissedilen Suriye depremine ilişkin açıklama: 'Bekliyorduk'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler