Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:05

Güncelleme: 01.10.2023 - 09:05

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ekim'ta meydana gelen depremler...

1 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:49:32 -.- 1.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:36:10 -.- 1.0 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)

08:08:27 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

06:59:37 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:45:39 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

06:39:58 -.- 2.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

06:14:04 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:13:39 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

06:08:10 -.- 1.1 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)

06:02:32 -.- 2.8 -.- SARAY (VAN)

05:39:04 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:34:15 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

05:33:20 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)

05:09:00 -.- 2.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:00:27 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

04:52:24 -.- 1.3 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:22:46 -.- 1.2 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

04:17:55 -.- 2.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:58:41 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:54:12 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:43:08 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

03:42:09 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:40:05 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

03:36:12 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:17:07 -.- 2.0 -.- HUSEYINBEYOBASI-IVRINDI (BALIKESIR)

03:00:18 -.- 1.0 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

02:22:52 -.- 1.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

01:54:16 -.- 1.6 -.- TOKLUCA-(MALATYA)

01:52:24 -.- 1.9 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:48:26 -.- 0.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

01:34:03 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:52:50 -.- 2.4 -.- KIBRIS-LEFKOSA

00:43:54 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

00:40:01 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA

00:35:40 -.- 2.3 -.- KIBRIS-LEFKOSA

00:21:05 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)