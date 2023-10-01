Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:05
Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ekim'ta meydana gelen depremler...

1 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:49:32  -.-  1.8  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            

08:36:10  -.-  1.0  -.-   TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)                       

08:08:27  -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

06:59:37  -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

06:45:39  -.-  2.2  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

06:39:58  -.-  2.0  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

06:14:04  -.-  2.0  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

06:13:39  -.-  3.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

06:08:10  -.-  1.1  -.-   KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)                         

06:02:32  -.-  2.8  -.-   SARAY (VAN)                                       

05:39:04  -.-  1.9  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

05:34:15  -.-  0.9  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

05:33:20  -.-  1.3  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                           

05:09:00  -.-  2.4  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

05:00:27  -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

04:52:24  -.-  1.3  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

04:22:46  -.-  1.2  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          

04:17:55  -.-  2.7  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

03:58:41  -.-  1.1  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:54:12  -.-  2.2  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:43:08  -.-  1.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

03:42:09  -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

03:40:05  -.-  1.5  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

03:36:12  -.-  1.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            

03:17:07  -.-  2.0  -.-   HUSEYINBEYOBASI-IVRINDI (BALIKESIR)               

03:00:18  -.-  1.0  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                           

02:22:52  -.-  1.1  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

01:54:16  -.-  1.6  -.-   TOKLUCA-(MALATYA)                                 

01:52:24  -.-  1.9  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

01:48:26  -.-  0.9  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

01:34:03  -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

00:52:50  -.-  2.4  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

00:43:54  -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

00:40:01  -.-  2.5  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

00:35:40  -.-  2.3  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

00:21:05  -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)       


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