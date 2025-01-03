Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...

3 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.03 08:18:04  -.-  1.8  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)         

2025.01.03 08:06:03 -.-  1.2  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)          

2025.01.03 07:56:42  -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                         

2025.01.03 07:54:27  -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)           

2025.01.03 07:22:58   -.-  2.4  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    

2025.01.03 07:07:39  -.-  1.2  -.-   MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)            

2025.01.03 07:04:30  -.-  2.1  -.-   GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)          

2025.01.03 06:58:58   -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)   

2025.01.03 06:32:44    -.-  2.0  -.-   TANDIRLI-(ERZINCAN)                

2025.01.03 06:17:57  -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)      

2025.01.03 06:10:20 -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)           

2025.01.03 05:46:43 -.-  1.9  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem
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