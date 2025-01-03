Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:19

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...

3 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.03 08:18:04 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.03 08:06:03 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)

2025.01.03 07:56:42 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.01.03 07:54:27 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.03 07:22:58 -.- 2.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.03 07:07:39 -.- 1.2 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)

2025.01.03 07:04:30 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)

2025.01.03 06:58:58 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.01.03 06:32:44 -.- 2.0 -.- TANDIRLI-(ERZINCAN)

2025.01.03 06:17:57 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.01.03 06:10:20 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.03 05:46:43 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)