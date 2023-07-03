Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:22
Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Temmuz'da meydana gelen depremler...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay ili Samandağ ilçesinde saat 09.31'de 3,4 büyüklüünde bir deprem meydana geldi.   

3 TEMMUZ 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.07.03 10:58:03  37.8410   36.2833        5.4      -.-  1.7  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.07.03 10:55:44  37.9288   36.5950        1.5      -.-  1.8  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2023.07.03 10:46:32  37.7862   36.2768        5.0      -.-  2.2  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.07.03 10:42:38  38.6433   37.4685        9.3      -.-  1.7  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       

2023.07.03 10:29:08  38.4853   36.8662        3.6      -.-  1.4  -.-   DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.07.03 09:53:21  40.4120   26.3713       10.4      -.-  2.0  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2023.07.03 09:41:40  38.0417   37.2255        3.7      -.-  2.0  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2023.07.03 09:31:48  36.0767   35.8000        7.4      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           

2023.07.03 09:15:23  36.5305   36.4088        2.8      -.-  1.8  -.-   ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)                        

2023.07.03 08:32:11  37.1947   43.4243        6.2      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI                        

2023.07.03 08:22:41  39.1027   27.8407        5.4      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        

2023.07.03 08:02:11  38.1837   37.4788       16.5      -.-  1.5  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.07.03 07:49:37  37.6070   38.4450        5.2      -.-  1.7  -.-   GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN)                        

2023.07.03 07:44:08  38.0742   38.0567        7.2      -.-  1.6  -.-   ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.07.03 07:31:55  37.1125   28.3690        6.7      -.-  1.9  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                     

2023.07.03 07:18:54  39.0678   27.8390        9.2      -.-  3.2  3.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          

2023.07.03 06:34:25  37.9015   37.7382        9.3      -.-  1.6  -.-   KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    

2023.07.03 06:15:06  38.3655   37.3258        5.0      -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.07.03 06:03:47  37.9640   37.7998       16.3      -.-  1.9  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 

2023.07.03 05:54:46  38.1878   38.5757        5.7      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2023.07.03 05:40:53  38.0707   36.6615        9.0      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.07.03 05:39:08  38.3865   37.6397       11.6      -.-  1.5  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         

2023.07.03 05:38:04  39.0567   40.3170       17.0      -.-  1.7  -.-   ARICILAR-(BINGOL)                                 

2023.07.03 04:38:52  36.5750   36.4213        5.4      -.-  1.7  -.-   GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)                          

2023.07.03 04:29:17  37.5713   36.4187        7.6      -.-  1.5  -.-   TORLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.07.03 04:25:47  38.5018   37.5480        5.2      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)                       

2023.07.03 04:08:47  38.4168   37.4185        5.0      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.07.03 04:08:02  37.8780   37.7057        5.3      -.-  2.2  -.-   AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

2023.07.03 03:57:43  37.1863   43.3917        4.9      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI                        

2023.07.03 03:51:51  36.9592   36.4772       10.3      -.-  1.4  -.-   YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2023.07.03 03:48:31  36.6075   36.3513        7.2      -.-  1.6  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     

2023.07.03 03:36:44  36.8887   27.7007        5.2      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2023.07.03 03:28:41  38.1358   37.7983        5.0      -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2023.07.03 03:20:16  38.3248   38.6787        5.4      -.-  2.2  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                

2023.07.03 03:19:53  41.2262   43.9480        5.4      -.-  2.5  -.-   GURCISTAN                                         

2023.07.03 03:06:57  35.9045   29.4642       52.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2023.07.03 03:03:10  38.1670   38.4760       11.0      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2023.07.03 02:57:34  38.0390   37.3530        5.4      -.-  1.4  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

2023.07.03 02:51:42  37.9240   29.5635        6.9      -.-  1.4  -.-   BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)                         

2023.07.03 02:30:21  36.7258   36.2903        5.3      -.-  1.6  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            

2023.07.03 02:10:50  37.2725   36.9845        5.3      -.-  1.3  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2023.07.03 01:47:24  37.8925   36.3130        5.3      -.-  1.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.07.03 01:27:42  38.0758   36.9198        4.9      -.-  2.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2023.07.03 01:27:24  37.3098   28.0835        5.3      -.-  3.2  3.0   SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)                          

2023.07.03 01:21:35  38.4273   36.5805       26.9      -.-  1.2  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                            

2023.07.03 00:57:51  38.9770   43.6400        5.0      -.-  2.4  -.-   ALKASNAK-MURADIYE (VAN)                           

2023.07.03 00:38:13  36.8920   36.4870        7.7      -.-  1.8  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2023.07.03 00:30:39  38.4797   36.6503        3.4      -.-  2.3  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         

2023.07.03 00:29:49  38.4492   36.6625        2.5      -.-  2.2  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         

2023.07.03 00:27:30  37.0188   36.1820        6.1      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-ERZIN (HATAY)                             

2023.07.03 00:25:05  37.8862   29.4445        4.6      -.-  1.6  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         

2023.07.03 00:17:18  37.4027   37.1002        5.3      -.-  2.1  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2023.07.03 00:00:53  40.7035   27.3538       10.7      -.-  2.0  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)         


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