Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Aralık'ta meydana gelen depremler...
4 ARALIK'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2023.12.04 -.- 2.0 -.- OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)
2023.12.04 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.12.04 -.- 1.7 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.12.04 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.12.04 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.12.04 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.12.04 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2023.12.04 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA)
2023.12.04 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.12.04 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)
2023.12.04 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
2023.12.04 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2023.12.04 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
2023.12.04 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2023.12.04 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
2023.12.04 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
2023.12.04 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ
2023.12.04 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.04 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)
2023.12.04 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.12.04 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2023.12.04 -.- 2.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
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