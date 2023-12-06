Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:27

Güncelleme: 06.12.2023 - 09:27

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Aralık'ta meydana gelen depremler...

6 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:59:09 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)

08:58:35 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

08:56:11 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:47:17 -.- 1.3 -.- GUZPINARI-FEKE (ADANA)

08:45:31 -.- 2.6 -.- SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)

08:43:43 -.- 2.0 -.- SARIMBEY-(YOZGAT)

08:25:55 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)

08:23:32 -.- 2.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:11:00 -.- 3.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:28:54 -.- 3.3 -.- DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)

06:55:58 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS)

06:47:11 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)

06:38:15 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:24:03 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

06:22:16 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:06:49 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:03:13 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:01:56 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

05:29:23 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

05:17:19 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:44:10 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

04:12:14 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:59:59 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

03:58:39 -.- 2.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)

03:30:07 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:59:40 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

02:39:32 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:33:19 -.- 3.4 -.- AKDENIZ

02:24:04 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN)

02:18:06 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:04:04 -.- 1.9 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:28:13 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA)

01:23:23 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM)

01:18:33 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

00:33:08 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

00:24:59 -.- 3.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

00:22:13 -.- 1.4 -.- ASAGIPELITOZU-(CANKIRI)