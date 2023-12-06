Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:27
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Aralık'ta meydana gelen depremler...

6 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:59:09  -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)                         

08:58:35  -.-  2.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

08:56:11  -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

08:47:17  -.-  1.3  -.-   GUZPINARI-FEKE (ADANA)                            

08:45:31  -.-  2.6  -.-   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)                           

08:43:43  -.-  2.0  -.-   SARIMBEY-(YOZGAT)                                 

08:25:55  -.-  1.9  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            

08:23:32  -.-  2.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

08:11:00  -.-  3.2  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

07:28:54  -.-  3.3  -.-   DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)                           

06:55:58  -.-  2.4  -.-   KOZAN-SARIKAMIS (KARS)                            

06:47:11  -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          

06:38:15  -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:24:03  -.-  1.7  -.-   YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

06:22:16  -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

06:06:49  -.-  1.7  -.-   COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:03:13  -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:01:56  -.-  2.2  -.-   CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

05:29:23  -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

05:17:19  -.-  1.8  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:44:10  -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

04:12:14  -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

03:59:59  -.-  2.7  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           

03:58:39  -.-  2.6  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

03:30:07  -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

02:59:40  -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

02:39:32  -.-  1.5  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 

02:33:19  -.-  3.4  -.-   AKDENIZ                                           

02:24:04  -.-  1.7  -.-   KARAHAN-MURADIYE (VAN)                            

02:18:06  -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

02:04:04  -.-  1.9  -.-   KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)                      

01:28:13  -.-  1.8  -.-   ILHAN-(SANLIURFA)                                 

01:23:23  -.-  1.6  -.-   DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM)                  

01:18:33  -.-  2.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

00:33:08  -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

00:24:59  -.-  3.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

00:22:13  -.-  1.4  -.-   ASAGIPELITOZU-(CANKIRI)    


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