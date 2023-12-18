Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında depremler">son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Aralık'ta meydana gelen depremler...
18 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:01:18 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
08:29:01 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:08:59 -.- 1.7 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM)
06:46:49 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:31:49 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
06:29:22 -.- 2.1 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE)
06:03:41 -.- 2.6 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL)
05:00:02 -.- 1.4 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)
04:51:55 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
04:13:12 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
04:02:13 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
03:45:58 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:36:52 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
03:36:03 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
03:32:30 -.- 2.6 -.- CINARCIK (YALOVA)
03:29:18 -.- 1.8 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE)
03:26:49 -.- 1.8 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
03:16:53 -.- 2.5 -.- OGLAKLI-HIZAN (BITLIS)
02:34:33 -.- 1.6 -.- AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE)
02:27:06 -.- 2.7 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
02:22:23 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
02:15:48 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
01:57:02 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
01:47:55 -.- 2.0 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:42:18 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
01:34:00 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
01:30:05 -.- 1.9 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:25:24 -.- 1.6 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE)
01:22:47 -.- 1.6 -.- AGILOZU-(ERZINCAN)
01:22:00 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:20:21 -.- 2.3 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE)
01:15:49 -.- 4.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:07:59 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:03:19 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
00:54:58 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:50:45 -.- 2.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU)
00:24:38 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
00:23:26 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:02:06 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'