Son depremler! Kuşadası'nda deprem mi oldu? 12 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?
Ege Denizi açıklarında, Kuşadası Körfezi'ne 17.52 km uzaklıkta saat 07.25 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:59:02 -.- 2.7 -.- ABALI-LICE (DIYARBAKIR)
08:49:20 -.- 1.8 -.- ALANKOY-YESILOVA (BURDUR)
08:49:05 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:03:42 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
07:45:18 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
07:40:10 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:30:22 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:25:54 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:11:40 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
06:35:32 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:24:01 -.- 1.9 -.- AKYAR-(OSMANIYE)
06:17:55 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
06:12:33 -.- 1.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
06:05:54 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
05:50:26 -.- 2.5 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)
05:26:09 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
05:12:42 -.- 2.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:02:37 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
04:47:04 -.- 3.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:41:35 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI
04:28:21 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)
04:18:08 -.- 1.9 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA)
03:48:09 -.- 1.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
03:30:17 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
03:22:12 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
03:10:03 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:58:22 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:51:23 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:37:27 -.- 1.0 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
01:48:49 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
01:23:06 -.- 2.3 -.- ISINLI-CATAK (VAN)
01:06:37 -.- 1.2 -.- HACIALI-(SIVAS)
00:58:04 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
00:48:20 -.- 1.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
00:35:52 -.- 2.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
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