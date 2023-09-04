Son depremler! Kuşadası'nda deprem mi oldu? 4 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:26
Son depremler! Kuşadası'nda deprem mi oldu? 4 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler...

4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:54:47  -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:46:20  -.-  3.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:43:02  -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:34:09  -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:31:32  -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:29:17  -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:26:08  -.-  4.4  --   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

07:42:59  -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

07:30:13  -.-  3.9  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          

07:06:43  -.-  2.2  -.-   DEMIRKAPI-SOLHAN (BINGOL)                         

06:07:00  -.-  1.7  -.-   ORHANLI-(HATAY)                                   

05:52:10  -.-  1.7  -.-   BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI)                   

05:08:53  -.-  2.2  -.-   BULGARISTAN                                       

05:08:49  -.-  2.4  -.-   CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)                           

04:47:48  -.-  2.4  -.-   GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA)                        

04:45:03  -.-  1.9  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

04:13:31  -.-  2.5  -.-   AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)                

03:43:18  -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

03:27:37  -.-  1.6  -.-   DUMLU-CEYHAN (ADANA)                              

03:05:05  -.-  1.8  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

02:54:05  -.-  2.2  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  

02:35:56  -.-  1.9  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:54:25  -.-  2.2  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

01:50:45  -.-  2.7  -.-   SURIYE                                            

01:30:46  -.-  3.0  -.-   AHILER-PAMUKOVA (SAKARYA)                         

01:01:32  -.-  1.9  -.-   ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:43:39  -.-  1.8  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)      


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