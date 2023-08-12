Son depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 12 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:09

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi açıklarında, Kuşadası Körfezi'ne 17.52 km uzaklıkta saat 07.25 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas’ın Zara ilçesinde saat 09.23’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:59:02 -.- 2.7 -.- ABALI-LICE (DIYARBAKIR)

08:49:20 -.- 1.8 -.- ALANKOY-YESILOVA (BURDUR)

08:49:05 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:03:42 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)

07:45:18 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

07:40:10 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:30:22 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:25:54 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:11:40 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

06:35:32 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:24:01 -.- 1.9 -.- AKYAR-(OSMANIYE)

06:17:55 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

06:12:33 -.- 1.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

06:05:54 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

05:50:26 -.- 2.5 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)

05:26:09 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

05:12:42 -.- 2.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:02:37 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

04:47:04 -.- 3.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:41:35 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI

04:28:21 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)

04:18:08 -.- 1.9 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA)

03:48:09 -.- 1.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

03:30:17 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

03:22:12 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

03:10:03 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:58:22 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

02:51:23 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:37:27 -.- 1.0 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

01:48:49 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

01:23:06 -.- 2.3 -.- ISINLI-CATAK (VAN)

01:06:37 -.- 1.2 -.- HACIALI-(SIVAS)

00:58:04 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

00:48:20 -.- 1.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

00:35:52 -.- 2.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)