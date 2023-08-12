Son depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 12 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:28
Son depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 12 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi açıklarında, Kuşadası Körfezi'ne 17.52 km uzaklıkta saat 07.25 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas’ın Zara ilçesinde saat 09.23’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 08:59:02 -.-  2.7  -.-   ABALI-LICE (DIYARBAKIR)                           

 08:49:20 -.-  1.8  -.-   ALANKOY-YESILOVA (BURDUR)                         

 08:49:05 -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

 08:03:42 -.-  2.0  -.-   UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                       

 07:45:18 -.-  2.8  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             

 07:40:10 -.-  2.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

 07:30:22 -.-  2.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

 07:25:54 -.-  3.9  3.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

 07:11:40 -.-  2.2  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 06:35:32 -.-  1.8  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 06:24:01 -.-  1.9  -.-   AKYAR-(OSMANIYE)                                  

 06:17:55 -.-  1.6  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 06:12:33 -.-  1.9  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

 06:05:54 -.-  1.8  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

 05:50:26 -.-  2.5  -.-   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                       

 05:26:09 -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

 05:12:42 -.-  2.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

 05:02:37 -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

 04:47:04 -.-  3.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

 04:41:35 -.-  2.2  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 

 04:28:21 -.-  2.1  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                                 

 04:18:08 -.-  1.9  -.-   ORCUNLU-(SANLIURFA)                               

 03:48:09 -.-  1.9  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        

 03:30:17 -.-  2.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

 03:22:12 -.-  1.6  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 03:10:03 -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

 02:58:22 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

 02:51:23 -.-  1.5  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

 02:37:27 -.-  1.0  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        

 01:48:49 -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

 01:23:06 -.-  2.3  -.-   ISINLI-CATAK (VAN)                                

 01:06:37 -.-  1.2  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   

 00:58:04 -.-  1.4  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                

 00:48:20 -.-  1.3  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       

 00:35:52 -.-  2.8  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)


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