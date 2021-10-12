Son hava durumu raporu: Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı

12 Ekim 2021 Salı, 15:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini, fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte kıyı kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, Trakya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiği bildirilerek vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.