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Sondaj sırasında 'bilinmeyen gaz' alarmı: İnceleme başlatıldı

Sondaj sırasında 'bilinmeyen gaz' alarmı: İnceleme başlatıldı

10.09.2026 23:16:00
Güncellenme:
İHA
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Sondaj sırasında 'bilinmeyen gaz' alarmı: İnceleme başlatıldı

Samsun’da sondaj çalışması sırasında bilinmeyen gaz tespit edildi. Ekipler çevrede önlem aldı.
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Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde gerçekleştirilen zemin etüdü çalışması sırasında, yaklaşık 40 metre derinlikte yapılan sondaj çalışmasında bilinmeyen bir gaz tespit edildi.

Çalışma sırasında gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Sondaj çalışmasının durdurulduğu bölgede, tespit edilen gazın niteliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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