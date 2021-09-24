'Söndürmeyenler yargılansın'

24 Eylül 2021 Cuma, 07:18

CHP, Marmaris’te 29 Temmuz’da çıkan ve 9 gün sonra söndürülebilen orman yangınında ihmali bulunanların soruşturulması için yargıya başvurdu. CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Türk Hava Kurumu uçaklarının yangın söndürmede kullanılmamasına ve anayasanın Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesine vurgu yapıldı.

Yanan alanlarla ilgili açıklanan verilere Marmaris yangını verileri eklenince çıkan sonucun ürkütücü bir boyut kazandığını dile getiren milletvekili Mürsel Alban, “Muğla halkı feryat etmiş ama iktidar ve onun Tarım ve Orman Bakanlığı bunu duymamıştır. Bakanlığın koordinasyon eksikliğini, yönetim beceriksizliğini bu büyük felakette bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Muğla coğrafyasının yüzde 59’una, ormanlık alanlarının da yüzde 65’ine maden ruhsatı verildiğini hatırlatan Alban, “Yangın felaketi çok büyük bir hasar bırakarak söndü fakat AKP iktidarının talan ve yağma hırsı sönmedi. Halen daha Muğla’nın birçok noktasına maden arama ruhsatları veriliyor. Yaraları sarması gerekirken doğada meydana gelen bu büyük tahribatı gidermek için çalışmalar yapması gereken iktidarın, rant sevdasından vazgeçmediğini açıkça görüyoruz” diyerek “Bu orman yangınları süreci doğru yürütüldü mü yoksa yürütülmedi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı, orman müdürlükleri, vali ve kaymakamlar tedbirleri aldı mı? Muğla ve ilçelerinin yangınla mücadele ekipleri yeteri kadar var mıydı yok muydu?” ifadelerini kullandı.

Çıkan yangınlarda ihmal olup olmadığını sorgulamanın bir görev olduğuna dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise “Milyonlarca ağaç ve canlı yok oldu. Maalesef o günlerde hazırlıklı olmadığımızı gördük. Orman alanlarında koridorlar açıldı denilmiş ama bir tane koridor açılmamış, hiçbir önlem alınmamış. Bu yangın 10 gün boyunca gezdiyse bunun sorumlusu ve ihmal var. Muğla ve ilçelerinde yangın helikopterlerinin su alması için gerekli havuzlar oluşturulmamış. Marmaris denize yakın olmasından dolayı şanslıydı. Yangın söndürme sırasında 12 ve 13. gün Bodrum’da gece çalışan helikopterleri gördük. Madem böyle gece çalışan helikopterler vardı neden Marmaris’te çalışmadı. Marmaris CHP teşkilatının başlattığı suç duyurusunun takipçisi olacağız” dedi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın Meclis’te orman yangınlarına ilişkin verdiği Muğla genelinde 2018 ve 2021 yılı mayıs ayına kadar çıkan yangınlar ve etki alanına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Pakdemirli, kentte bu tarihlerde 940 adet orman yangını çıktığını, bu yangınlarda 1674 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.