Sonuçlar karıştı... 'Yanlış kanser teşhisine' suç duyurusu ve soruşturma
İzmir'in Konak ilçesinde, kanser teşhisi koyulup, kemoterapi tedavisine başlanan Sena K.'nin (26), yönlendirildiği özel laboratuvarda biyopsi sonucunun karıştığı ortaya çıktı. Sena K., yanlış tanı koyulmasına neden olan laboratuvarda görevli uzman doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.
İzmirli Sena K., göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Sena K., buradan biyopsi için laboratuvara yönlendirildi. Alsancak semtindeki özel laboratuvarda Sena K.'nin göğsünden kitle alınıp biyopsiye gönderildi.
İddiaya göre, biyopsiye gönderilen laboratuvarda Sena K. ile kanserli bir hastanın kitleleri karıştırıldı. Sena K.'ye meme kanseri teşhisi koyuldu. Alınan raporun ardından Sena K.'ye İstanbul'da gittiği başka hastanede kemoterapi uygulanmaya başlandı.
Bu sırada Sena K. ile raporu karışan kanser hastasının doktorunun, çelişkili sonuçlardan şüphelenmesiyle gerçek ortaya çıktı.
'TAKSİRLE YARAMA'
Kanser hastasının tekrar laboratuvara başvurması üzerine raporların karıştığı belirlendi. Sena K.'ye durum bildirilip, kanser olmadığı söylendi.
Bunun üzerine Sena K., avukat Fatih Volkan aracılığıyla raporları karıştıran laboratuvarda görevli uzman doktor F.N.İ. hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TAZMİNAT DAVASI DA AÇILACAK
Avukat Volkan, F.N.İ. hakkında, maddi manevi tazminat davası da açacaklarını da söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.
Öte yandan raporları karıştırdığı öne sürülen uzman doktor F.N.İ'nin, çalıştığı kurumda izne çıktığı öğrenildi.
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