Sopalı saldırıya uğrayan CHP İlçe Başkanı Demir: Yanlarına kalmayacak

03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:29

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, dün saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde maskeli ve eli sopalı 2 kişi tarafından darbedilen Gazipaşa CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir'i ziyaret etti. CHP İlçe Başkanlığı'ndaki ziyaret sonrası açıklama yapan Yavuz Demir, olaya ilişkin emniyetin inceleme başlattığını söyledi.

Demir, "Yapılan menfur saldırı sadece benim kişiliğime yapılan bir saldırı niteliğinde değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, parti örgütüne ve tüm partililerimize karşı yapılan bu saldırı, saldırıyı yapanların ve onları azmettirenlerin yanına kar kalmayacaktır. Bir kez daha birlik ve beraberliğimizi şahsıma yapılan saldırıyı hep birlikte olarak ve kınayarak gösterdik" diye konuştu.

"HESAP VERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Başkan Yılmaz ise saldırıyı kınadığını belirterek, CHP'ye emek vermiş herkese yapıldığını dile getirip, "Yavuz başkanımıza ve tüm parti örgütümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz dün akşam gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında hemen başkanımızın yanına gittik. Hastanede gerekli tetkikler yapıldı. Gördüğünüz gibi çok şükür başkanımızın sağlık durumu şu anda iyi. Olayın failleri ise henüz belli değil. Saldırganların kısa sürede yakalanmalarını ve adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Bu konuda emniyet güçlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Olayın açığa kavuşturulması konusunda emniyet güçlerimizin titizlikle çalıştıklarını biliyoruz ve onlara güveniyoruz" dedi.