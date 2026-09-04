Soruşturma açılmıştı: BİM'e kesilen ceza açıklandı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma hakkında KAP'a açıklama yaptı. Şirket soruşturma sürecinin tamamlandığını belirtti.

Şirkete yönelik soruşturmalardan birinde herhangi bir ihlal tespit edilmediği belirtilirken, diğer soruşturmanın ise uzlaşma usulü sonlandırıldığı belirtildi.

BİM'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL (%25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir" denildi.

50,4 MİLYON TL'LİK CEZA

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"10.03.2025 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalardan biri için, Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Diğer soruşturma konusu için, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarih ve 1054/26 sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci ile ilgili olarak Şirketimizin ve yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında nihai aşamaya kadar içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Rekabet Kurulunun 25-07/165-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL (%25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir."