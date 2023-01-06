Soruşturma başlatıldı: Kulübeye bağlı köpeği yakarak katlettiler
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, apartman bahçesinde bulunan kulübedeki bağlı av köpeğinin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Doğukan Kandemir (24), Sümer Mahallesi'nde oturduğu apartmanın bahçesinde bulunan kulübede bağlı "Paşa" isimli köpeğini yanmış bulduğunu belirterek polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve itfaiye personeli olay yerine giderek araştırma yaptı.
KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
İtfaiye ekibinin incelemesine göre köpeğin tiner ve benzeri bir madde dökülerek yakıldığının değerlendirildiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları, polis ekiplerince incelemeye alındı.
Köpek ölüsü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinin görevlilerince alınarak otopsi için götürüldü.
"BUNU HANGİ VİCDANLA YAPTILAR ANLAMADIK"
Apartman sakinlerinden Hikmet Tekin, gazetecilere, köpeği yakarak öldürenin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.
Tekin, "Bunu hangi vicdanla yaptılar anlamadık. Sahipli köpekti. Bunu köpeğe yapan insana neler yapmaz" dedi.
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