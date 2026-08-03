Soruşturma başlatılmıştı... Ertuğrul Özkök'ten açıklama geldi: 'Aksine, beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdiler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"SALI AKŞAMI ZATEN BİLETİM VAR, DÖNECEĞİM"

Soruşturma kararının ardından gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan Ertuğrul Özkök, "10 yıldır gittiğim Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Hatta pazartesi çıkacak yazım da bu konu üzerine. Çok önemli bir festival, 150'nci yılı. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim" dedi.

"AKSİNE BENİ CUMHURBAŞKANI'NI ÖVDÜM DİYE ELEŞTİRDİLER"

"Memleketimden başka nereye gideceğim" diyen Özkök, "Ayrıca programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi" ifadelerini kullandı.