Sosyal Hizmet Uzmanı Eren Köse, 'Seyreltme Projesi'ni Cumhuriyet TV'de değerlendirdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde gazetecilerle buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıkladığı planla ilgili ayrıntıları paylaşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor. Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor" diyerek söz konusu yerlerde hayata geçirilen uygulamayı özetlemişti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Eren Köse, projenin ayrıntılarını ve yönteminin olası etkilerini Cumhuriyet TV'ye açıkladı.

''İÇ GÖÇE ZORLANACAKLAR''

Bunun işlevsel bir yöntem olmadığını sahada çalışan meslek elemanlarımızdan ve geri bildirimlerinden bildiklerini belirten Köse, projenin Altındağ'da yaşanan olaylardan sonra hayata geçirilmeye karar verildiğini belirtti.

Proje kapsamındaki diğer illerde de mülteci nufüsunun yoğun olduğunu gördüklerini söyleyen Köse, ''Ancak projeyle nüfusun yoğunluğunun azaltılmasından dolayı, bu insanlar iç göçe zorlanacak. Bu kişiler uzun süredir bu şehirlerde ikamet ediyorlar, düzenli bir hayat oluşturabilmişler. Seyreltme Projesi ile bu kişilerin mülteci nüfusunun daha az olduğu illere gönderilmesi; sahip oldukları akademik, kültürel, ekonomik sermayelerinin yitirmelerine neden olacak'' ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olabilecek mültecilerin neye, kime göre seçileceğinin henüz bilinmediğini aktaran Köse, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Mülteci nüfusun sayısı azaltıldıkça, bu gerilimlerin yaşanmayacağı düşünülüyor. Gerilimi azaltmanın yolu, bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinden geçiyor.''

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