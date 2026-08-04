Sosyal medya fenomeni 'Alyanure' gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle H.D. (21) gözaltına alındı.

H.D. hakkında, yayımladığı içerikler gerekçe gösterilerek "müstehcenlik" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları yöneltildi.

ABONELERE ÖZEL İÇERİK PAYLAŞIMI YAPIYORDU

Yaklaşık 44 bin takipçisi bulunan H.D.'nin, TikTok'taki ücretli abonelik sistemi üzerinden de gelir elde ettiği belirlendi. Hesabında 387 ücretli abonenin bulunduğu, aylık abonelik ücretinin ise 359 TL olduğu tespit edildi.