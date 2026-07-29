Sosyal medya fenomeni ‘Canbequit’ hakkında soruşturma: Hesaplarına erişim engeli getirildi

Sosyal medya fenomeni "Canbequit" lakabıyla tanınan Nurican Tolun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Tolun'un Türkiye'den yayın yaptığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca

müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde “canbequit” isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir.”