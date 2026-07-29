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Sosyal medya fenomeni ‘Canbequit’ hakkında soruşturma: Hesaplarına erişim engeli getirildi

Sosyal medya fenomeni ‘Canbequit’ hakkında soruşturma: Hesaplarına erişim engeli getirildi

29.07.2026 18:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni ‘Canbequit’ hakkında soruşturma: Hesaplarına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni "Canbequit" lakabıyla bilinen Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek içerikler ile yasadışı bahis reklamı ve müstehcenlik kapsamında değerlendirmeler nedeniyle Tolun'un Türkiye'den erişilebilen tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini bildirdi.
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Sosyal medya fenomeni "Canbequit" lakabıyla tanınan Nurican Tolun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Tolun'un Türkiye'den yayın yaptığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı  faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca 

müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde “canbequit” isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir.”

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