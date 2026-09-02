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Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

2.09.2026 23:12:00
Güncellenme:
AA
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Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Sosyal medya platformu TikTok’ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı.

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Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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