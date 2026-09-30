Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Fatih Ergin, Metris'ten Silivri'ye sevk edildi

Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası ilk olarak Metris Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Ergin, bugün Silivri'de bulunan Marmara 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

YALNIZCA ERGİN'E SORUŞTURMA

Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin paylaşımda bulunan Ergin, soruşturma kapsamında gözaltına alıp sonra serbest bırakılan Turgay Tamer'in ölüm haberini paylaşırken birçok haber sitesi gibi Tamer'den eski Adli Tıp çalışanı olarak bahsetmiş, kısa bir süre sonra bu hatasını düzelterek Tamer'in geçmişte cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını belirtmişti.

İktidara yakın basılı yayın organlarının bazılarında da bu hatanın yapılmasına karşın yalnızca Ergin için soruşturma başlatılmış ve daha önce de iki kere gözaltına alınan Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.