Sosyal medyada hakim ve savcılara küfretmişti… Savcı Türkşad Kunthan Uçuk açığa alındı

Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından açığa alma kararı verildi.

Açığa alma kararının, Uçuk’un eşiyle Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bir video nedeniyle verildiği belirtildi. Söz konusu videoda Uçuk, hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullanmıştı.

HSK 2. Dairesi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Uçuk’un tedbiren üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına oybirliğiyle karar verdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu da videoyu gündeme getirerek Uçuk’un yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle işlem yapılıp yapılmayacağını sormuştu.

HSK kararı ise şöyle oldu:

ÜNLÜLERE AÇTIĞI SORUŞTURMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Savcı Türkşad Kunthan Uçuk, daha önce hem yürüttüğü soruşturmalar hem de özel hayatına ilişkin adli süreçlerle gündeme gelmişti.

Uçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde aralarında şarkıcı Gülşen’in de bulunduğu kamuoyunca tanınan isimler hakkında yürüttüğü soruşturmalarla gündeme geldi. Gülşen, 2022 yılında Uçuk’un yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, dört gün sonra tahliye edilmişti.

Uçuk daha sonra Kırklareli Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Bu dönemde eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Uçuk suçlamayı reddetti. “Tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yönünden ise takipsizlik kararı verildi.

Uçuk hakkında ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma yürütüldüğü kamuoyuna yansımıştı.

Uçuk, kararnameyle 7 Eylül 2026’da Pınarhisar’dan Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine atanmıştı.