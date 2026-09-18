Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşmıştı: Cezası belli oldu!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, müstehcen içerikli görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan şahsı yakalamak için çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı tespit edilen H.B. isimli şüphelinin adresi tespit edildi. Şüpheli, Şehitkâmil ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

İkametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet bilgisayar, 2 adet harddisk, 1 adet USB bellek, 1 adet modem olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

H.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.