Sosyal medyada paylaştı, polis harekete geçti: Ümraniye'de makas atan sürücüye rekor ceza

İstanbul Ümraniye'de trafikte "makas atarak" seyreden bir aracın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından harekete geçildi.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen ekiplerce, tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan araç sürücüsünün S.T. olduğunu tespit edildi.

96 BİN TL VE TRAFİKTEN MEN CEZASI UYGULANDI

Kısa sürede yakalanan sürücü S.T.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bahse konu araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.



Trafik cezalarının yanı sıra sürücü S.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.