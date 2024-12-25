Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüpheliler yakalandı! Çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Denizli'de sosyal medya hesapları üzerinden silahlarla paylaşım yapan iki şüpheli yakalandı. 6 silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüpheliler yakalandı! Çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:48

Denizli’nin Buldan ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden tüfeklerle paylaşım yapan iki  iki şüpheli polisin sanal devriyesine takıldı. Buldan Emniyet Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, iki şüphelinin kimlik ve ikamet adreslerini tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tüfek, 127 adet fişek ele geçirildi.


Etiketler: #Denizli #polis

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